Один человек травмировался

Известно, что в доме разгорелся пожар. Его уже ликвидировали спасатели.

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К сожалению, один человек получил ранение. В каком состоянии пострадавший – неизвестно.

Мэр Луцка Игорь Полищук рассказал, что дом пострадал от ударной волны и обломков ракет. На фото с места происшествия видны побитые окна и уничтоженная крыша. Хозяева только недавно закончили ремонт, но россияне решили уничтожить то, над чем старались украинцы.

Люди только сделали ремонт. Мы поможем все отремонтировать и восстановить в кратчайшие сроки,

– заверил городской глава.

Последствия обстрела Луцка / Фото с телеграма Игоря Полищука

Что известно о прилете в Луцке

В Луцке российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры. Это случилось около 9 часов утра во время масштабной воздушной тревоги. Местные жители сообщили о перебоях со светом и связью, а мэр города призвал их сделать запас воды.

Также под удар попали энергетические объекты в Одесской, Кировоградской и Ровенской областях. Звуки взрывов слышали и жители Хмельницкой области.

Заметим, нашим военным удалось сбить 18 вражеских ракет. Россияне запустили их с Черного моря и Ростовской области.

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