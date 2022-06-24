Люди важны: почему Генштаб приказал покинуть Северодонецк
Источник:фейсбук Соломеи Бобровской
Не могу не радоваться, конечно, получению статуса кандидата на вступление в ЕС, но откровенно не меньше этого или даже больше ожидала решения Генштаба ВСУ об отводе наших сил обороны из Северодонецка.
Ошибки не произошло
Северодонецк – ничто по сравнению с ценой наших ребят – от спецуры до пехоты, уже погибших и еще живых.
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По моему убеждению, неприятие решения об отводе наших сил обороны имело все шансы создать Мариуполь-2. И это была бы одна из роковых ошибок.
Люди – главное
Есть один принцип в ССО: воин важнее техники. Этот принцип следует применить на все силы обороны без исключения. Потому что за город мы сразимся, а бойцов не вернем.
Золото сегодня для нас – не только территория, освобожденная от оккупации или удержанная, но и армия.
С военной точки зрения Северодонецк целесообразнее оставить. А все свое – мы обязательно вернем.
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