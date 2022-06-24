Люди важны: почему Генштаб приказал покинуть Северодонецк

Не могу не радоваться, конечно, получению статуса кандидата на вступление в ЕС, но откровенно не меньше этого или даже больше ожидала решения Генштаба ВСУ об отводе наших сил обороны из Северодонецка.

Ошибки не произошло

Северодонецк – ничто по сравнению с ценой наших ребят – от спецуры до пехоты, уже погибших и еще живых.

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По моему убеждению, неприятие решения об отводе наших сил обороны имело все шансы создать Мариуполь-2. И это была бы одна из роковых ошибок.

Люди – главное

Есть один принцип в ССО: воин важнее техники. Этот принцип следует применить на все силы обороны без исключения. Потому что за город мы сразимся, а бойцов не вернем.

Золото сегодня для нас – не только территория, освобожденная от оккупации или удержанная, но и армия.

С военной точки зрения Северодонецк целесообразнее оставить. А все свое – мы обязательно вернем.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: