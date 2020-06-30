Люди выходят с поднятыми руками: эвакуация из ТРЦ в Париже – фото, видео
Утром 30 июня один из сотрудников ТРЦ в Париже заявил, что видел в центре мужчину в маске и с оружием. Полиция эвакуировала сотни людей – из магазинов они выходили с поднятыми руками. Сейчас ищут самого боевика.
Инцидент произошел 30 июня в районе Дефанс, что в пригороде Парижа, сообщает Le Figaro.
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Мы ищем вооруженного мужчину, которого заметили в торговом центре Les Quatre Temps,
– заявили в полиции.
Спецоперацию начали после того, как в милицию поступило сообщение от работника одного из магазинов. Он заявил, что видел вооруженного мужчину в маске.
Полиция начала эвакуацию людей. Сотни посетителей ТРЦ выходили с поднятыми руками.
Жителям района рекомендуют избегать места проведения операции. Также вблизи закрыли станцию метро и станции пригородных поездов.
Из торгового центра в Париже эвакуировали сотни человек / Фото Mico C, Jean-Marc Morandini, Le Figaro
Люди выходят из магазинов с поднятыми руками: видео
Эвакуация из ТРЦ в Париже: смотрите видео
Место ТРЦ в Париже смотрите на карте