Люди виходять з піднятими руками: евакуація з ТРЦ у Парижі – фото, відео / Твіттер Mico C

Вранці 30 червня один з працівників ТРЦ в Парижі заявив, що бачив у центрі чоловіка у масці та зі зброєю. Поліція евакуювала сотні людей – з магазинів вони виходили з піднятими руками. Наразі шукають самого бойовика.