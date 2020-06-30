Люди виходять з піднятими руками: евакуація з ТРЦ у Парижі – фото, відео
Вранці 30 червня один з працівників ТРЦ в Парижі заявив, що бачив у центрі чоловіка у масці та зі зброєю. Поліція евакуювала сотні людей – з магазинів вони виходили з піднятими руками. Наразі шукають самого бойовика.
Інцидент трапився 30 червня у районі Дефанс, що у передмісті Парижа, повідомляє Le Figaro.
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Ми розшукуємо озброєного чоловіка, якого помітили в торговельному центрі Les Quatre Temps,
– заявили у поліції.
Спецоперацію розпочали після того, як до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника одного з магазинів. Він заявив, що бачив озброєного чоловіка у масці.
Поліція розпочала евакуацію людей. Сотні відвідувачів ТРЦ виходили з піднятими руками.
Мешканцям району радять уникати місця проведення операції. Також поблизу закрили станцію метро і станцію приміських потягів.
З торговельного центру у Парижі евакуювали сотні людей / Фото Mico C, Jean-Marc Morandini, Le Figaro
Люди виходять з магазинів з піднятими руками: відео
Евакуація з ТРЦ у Парижі: дивіться відео
Місце ТРЦ у Парижі дивіться на карті