Чтобы спасти горожан пришлось вызывать спасателей. Они спасли жертв отключений.

Смотрите также После ночного обстрела графики могут измениться: какая ситуация в энергосистеме Украины 1 июня

Инцидент во Франковске

В Ивано-Франковске 1 июня из-за отключения света остановилось колесо обозрения. В это время на нем находились люди.

Как рассказало местное медиа, прохожие пытались самостоятельно помочь, однако неудачно. Им пришлось вызвали спасателей. Уже они дотянули колесо вниз, что позволило спасти людей.

В Ивано-Франковске на колесе застряли люди: смотрите видео

Отключение света в Украине