Чтобы спасти горожан пришлось вызывать спасателей. Они спасли жертв отключений.
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Инцидент во Франковске
В Ивано-Франковске 1 июня из-за отключения света остановилось колесо обозрения. В это время на нем находились люди.
Как рассказало местное медиа, прохожие пытались самостоятельно помочь, однако неудачно. Им пришлось вызвали спасателей. Уже они дотянули колесо вниз, что позволило спасти людей.
В Ивано-Франковске на колесе застряли люди: смотрите видео
Отключение света в Украине
- В Укрэнерго предупреждают, что 2 июня, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Лимиты на потребление электроэнергии установлены в промежутке с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00. Если в этот период украинцы будут превышать их, то будут действовать графики отключения.
- В то же время, в компании предупреждают, что в ближайшей перспективе украинцам придется привыкнуть к графикам отключений. Сейчас в Украине увеличилась доля солнечных электростанций, которые зависимы от погодных условий. То есть облачная погода почти всегда будет гарантировать применение графиков.
- Причиной является не увеличение солнечных панелей, а уменьшение доли других способов генерации. Российская атаки разрушили украинские ТЭС, ГЭС не могут производить столько энергии, поскольку закончились паводки, а на АЭС проходят ремонтные работы.