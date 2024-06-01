Аби врятувати містян довелося викликати рятувальників. Вони врятували жертв відключень..
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Інцидент у Франківську
В Івано-Франківську 1 червня через відключення світла зупинилося колесо огляду. У цей час на ньому перебували люди.
Як розповіло місцеве медіа, перехожі намагалися самотужки допомогти, проте невдало. Їм довелося викликали рятувальників. Вже вони дотягнули колесо донизу, що дало змогу врятувати людей.
В Івано-Франківську на колесі застрягли люди: дивіться відео
Відключення світла в Україні
- В Укренерго попереджають, що 2 червня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Ліміти на споживання електроенергії встановлено у проміжку з 01:00 до 05:00, а потім ввечері – з 19:00 до 24:00. Якщо в цей період українці перевищуватимуть їх, то будуть діяти графіки відключення.
- Водночас, у компанії попереджають, що в найближчій перспективі українцям доведеться звикнути до графіків відключень. Наразі в Україні збільшилася частка сонячних електростанцій, які залежні від погодних умов. Тобто хмарна погода майже завжди гарантуватиме застосування графіків.
- Причиною є не збільшення сонячних панелей, а зменшення частки інших способів генерації. Російська атаки зруйнували українські ТЕС, ГЕС не можуть виробляти стільки енергії, оскільки закінчилися паводки, а на АЕС проходять ремонтні роботи.