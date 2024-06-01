Аби врятувати містян довелося викликати рятувальників. Вони врятували жертв відключень..

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Інцидент у Франківську

В Івано-Франківську 1 червня через відключення світла зупинилося колесо огляду. У цей час на ньому перебували люди.

Як розповіло місцеве медіа, перехожі намагалися самотужки допомогти, проте невдало. Їм довелося викликали рятувальників. Вже вони дотягнули колесо донизу, що дало змогу врятувати людей.

В Івано-Франківську на колесі застрягли люди: дивіться відео

Відключення світла в Україні