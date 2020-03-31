Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина

В правительстве заявили, что у украинцев сейчас нет возможности долго "сидеть дома". Поэтому карантин из-за коронавируса, возможно, ослабят менее чем через два-три месяца после его введения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил во время эфира программы "Свободы слова" на телеканале ICTV. По его словам, Украина не может себе позволить пол года не работать.

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Сейчас у правительства есть два сценария развития событий

Так называемый "китайский" сценарий, предполагающий кратковременные, но очень жесткие ограничения.

"Мягкий сценарий", но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований. Речь идет о масочном режиме и социальном дистанцировании.

После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать. Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей нет финансовой подушки. Экономику нужно запускать,

– сказал глава правительства.

Премьер также заверил, что власть будет финансово поддерживать граждан, оставшихся без заработка.

Сколько украинцев могут потерять работу из-за кризиса

Карантин в Украине длится уже более двух недель – с 12 марта 2020 года. За это время количество безработных в нашей стране выросло на около 500 – 700 тысяч человек. Такие данные о темпах роста безработицы обнародовала Торгово-промышленная палата Украины.

О негативном влиянии карантина в Украине на экономику свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация. Почти половина компаний уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов. Четверть компаний планируют уменьшить работникам размер зарплаты.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что многих отправят либо во временные отпуска, если бизнес здоров, либо уволят, если он обанкротился.



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