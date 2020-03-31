Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину

В уряді заявили, що в українців зараз немає можливості довго "сидіти вдома". Тому карантин через коронавірус, можливо, послаблять менш ніж через 2 – 3 місяці після його введення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час ефіру програми "Свободи слова" на телеканалі ICTV. За його словами, Україна не може собі дозволити пів року не працювати.

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Зараз в уряду є два сценарії розвитку подій

Так званий "китайський" сценарій, що передбачає короткочасні, але дуже жорсткі обмеження.

"М'який сценарій", але з дуже жорстким виконанням санітарно-гігієнічних вимог. Мовиться про масочний режим і соціальне дистанціювання.

Після Великодня будемо вирішувати, який із двох сценаріїв запускати. Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей немає фінансової подушки. Економіку потрібно запускати,

– сказав глава уряду.

Прем'єр також запевнив, що влада фінансово підтримуватиме громадян, які залишилися без заробітку.

Скільки українців можуть втратити роботу через кризу

Карантин в Україні триває вже понад два тижні – з 12 березня 2020 року. За цей час кількість безробітних у нашій державі зросла на близько 500 – 700 тисяч людей. Такі дані про темпи зростання безробіття оприлюднила Торгово-промислова палата України.

Про негативний вплив карантину в Україні на економіку свідчать результати опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація. Майже половина компаній вже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів. Чверть компаній планують зменшити працівникам розмір зарплати.

Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що чимало людей відправлять або в тимчасові відпустки, якщо бізнес здоровий, або звільнять, якщо він збанкрутував.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу