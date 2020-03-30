У МВС розповіли, чи штрафуватимуть за відсутність масок і шашлики в парку

Відсутність медичної маски на вулиці та похід у парк чи ліс для приготування шашликів не є підставою для штрафу. Однак поліція може провести профілактичну бесіду.

Наразі носіння масок та обмеження походів у людні місця є лише рекомендацією держави. Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, повідомляє "Громадське".

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Але через відсутність масок поліція може провести профілактичну розмову.

Профілактичні бесіди – один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку,

– зазначив Шевченко.

За шашлики, які навесні ставатимуть все популярнішими, також наразі не штрафуватимуть. "Поки що ні, але в майбутньому може бути", – наголосив речник МВС.

Шевченко також додав, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 3 тисячі адміністративних протоколів про порушення режиму карантину.

Що відомо про штрафи за порушення карантину

За порушення правил і норм карантину встановлено штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

чи обмеження або Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.