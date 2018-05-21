Люди не могут третий год работать бесплатно, – руководитель Центра помощи участникам АТО

Отсутствие финансирования – самый больной вопрос центров помощи участникам АТО, которое до сих пор остается открытым, сообщает руководитель Центра помощи участникам АТО при Киевской ОГА Светлана Шеповалова.

Центры создавались по указу Президента Украины от 18 марта 2015 "О дополнительных мерах относительно социальной защиты участников АТО". Их руководителями стали волонтеры – координаторы по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами самоуправления, медицинской и социальной адаптации и юридической помощи.

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Из 165 тысяч обращений ветеранов войны за 3 года центрами обработано 93% и создано около 200 проектов и комплексных программ для ветеранов, их семей и Героев Небесной Сотни.

Однако без отсутствия финансирования невозможно пригласить на работу в центры больше специалистов, которые могли бы работать системно,

– подчеркивает Шеповалова.

Дело в том, что после указа Президента Украины о создании ЦДУ АТО не было второго шага – соответствующего постановления Кабмина. То есть фактически центры остались совещательными органами, к которым можно либо прислушиваться, либо нет.

Причина кроется в децентрализации системы социальной защиты населения.

"Система соцзащиты находится на самом низком уровне. В 2015-м при создании центров не было возможности срочно взять работников на госслужбу и низкие заработные платы. Поэтому и вырисовывалось создание ЦДУ АТО из волонтерской среды, которая предусматривала трансформацию", – информирует чиновник, советник вице-премьера Павла Розенко Василий Шевченко.

Похоже, что процесс трансформации центров в госструктуры изрядно затянулся.

В центрах работают команды не по 20-30 человек, а по 2-3 человека. Количество участников боевых действий по Украине перевалила за 333 тысячи. Это колоссальный наплыв на 3-4 человек в каждой области. Если работать на волонтерских основах постоянно – выгорания не избежать,

– говорит юрист Леся Василенко.

Она подчеркнула, что основная задача правительства – решить, каким образом ЦДУ АТО станут сильными структурами, которые будут действовать еще 1-2 года на чистом энтузиазме. Ведь поддержка ветеранов войны понадобится не один десяток лет.

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