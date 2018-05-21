Люди не можуть третій рік працювати безкоштовно, – керівник Центру допомоги учасникам АТО

Відсутність фінансування – найболючіше питання центрів допомоги учасникам АТО, яке досі лишається відкритим, повідомляє керівник Центру допомоги учасникам АТО при Київській ОДА Світлана Шеповалова.

Центри створювались за указом Президента України від 18 березня 2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників АТО". Їх керівниками стали волонтери – координатори з питань взаємодії з органами виконавчої влади і органами самоврядування, медичної і соціальної адаптації та юридичної допомоги.

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З 165 тисяч звернень ветеранів війни за 3 роки центрами опрацьовано 93%, реалізовано близько 200 проектів та створено 18 комплексних програм для ветеранів, їхніх сімей та Героїв Небесної Сотні.

Однак без відсутності фінансування неможливо запросити на роботу до центрів більше спеціалістів, які могли б працювати системно,

– наголошує Шеповалова.

Річ у тому, що після указу Президента України про створення ЦДУ АТО не було другого кроку – відповідної постанови Кабміну. Тобто фактично центри лишились дорадчими органами, до яких можна або прислуховуватись, або ні.

Причина криється в децентралізації системи соціального захисту населення.

"Система соцзахисту знаходиться на найнижчому рівні. У 2015-му при створенні центрів не було можливості терміново взяти працівників на держслужбу і низькі заробітні плати. Тому й вималювалося створення ЦДУ АТО з волонтерського середовища, яке передбачало трансформацію", – інформує урядовець, радник віце-прем'єра Павла Розенка Василь Шевченко.

Cхоже, що процес трансформації центрів у держструктури добряче затягнувся.

У центрах працюють команди не по 20-30 людей, а по 2-3 людини. Кількість учасників бойових дій по Україні перевалила за 333 тисячі. Це колосальний наплив на 3-4 людей у кожній області. Якщо працювати на волонтерських основах постійно – вигорання не уникнути,

– каже юрист Леся Василенко.

Вона наголосила, що основне завдання урядовцям – вирішити, яким чином ЦДУ АТО стануть сильними структурами, які діятимуть ще не 1-2 роки на чистому ентузіазмі. Адже підтримка ветеранів війни знадобиться не один десяток років.

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