"Люди получают билеты или деньги": в Укрзализныце прокомментировали проблему с онлайн-продажами

Работу онлайн-сервиса "Укрзализныци" по продаже билетов возобновили. Людям начинают присылать приобретенные билеты на электронную почту или возвращать деньги.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

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24 канал сообщал, что у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. А именно, у людей снимали деньги со счета, однако билеты на почтовые ящики не поступали. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн выросла в 6 раз.

Клиенты, совершившие оплату до 19 часов 4 декабря, транзакции которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения трансакции банком, средства возвращаются на счета клиентов,

– пояснили в "Укрзализныце".

По состоянию на 11:30 5 декабря сайт booking.uz.gov.ua выбивает ошибку 503. Ранее в компании отмечали, что ограничение на количество подключений к сайту будет снято только после обработки всех запросов от клиентов, которые не получили билеты.

В "Укрзализныце" отметили, что трудности работы сайта обусловлены тем, что всего за час было приобретено 18 тысяч билетов. А обычно за час продают 2 тысячи билетов.

Если вы не получили ни билеты, ни деньги, вам необходимо обратиться по телефону 044 591 19 88, электронному адресу [email protected] или Skype: uz_booking.