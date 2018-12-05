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      "Люди получают билеты или деньги": в Укрзализныце прокомментировали проблему с онлайн-продажами

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / Фото из открытых источников

      Работу онлайн-сервиса "Укрзализныци" по продаже билетов возобновили. Людям начинают присылать приобретенные билеты на электронную почту или возвращать деньги.

      Об этом заявили в пресс-службе компании.

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      24 канал сообщал, что у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. А именно, у людей снимали деньги со счета, однако билеты на почтовые ящики не поступали. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн выросла в 6 раз.

      Клиенты, совершившие оплату до 19 часов 4 декабря, транзакции которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения трансакции банком, средства возвращаются на счета клиентов,
      – пояснили в "Укрзализныце".

      По состоянию на 11:30 5 декабря сайт booking.uz.gov.ua выбивает ошибку 503. Ранее в компании отмечали, что ограничение на количество подключений к сайту будет снято только после обработки всех запросов от клиентов, которые не получили билеты.

      В "Укрзализныце" отметили, что трудности работы сайта обусловлены тем, что всего за час было приобретено 18 тысяч билетов. А обычно за час продают 2 тысячи билетов.

      Если вы не получили ни билеты, ни деньги, вам необходимо обратиться по телефону 044 591 19 88, электронному адресу [email protected] или Skype: uz_booking.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця железная дорога
      Источник: 24 Канал
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