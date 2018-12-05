"Люди отримують квитки або гроші": в "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з онлайн-продажами

Роботу онлайн-сервісу "Укрзалізниці" з продажу квитків відновили. Людям починають надсилати придбані квитки на електронну пошту або повертати гроші.

Про це заявили у прес-службі компанії.

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24 канал повідомляв, що в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. А саме у людей знімали гроші з рахунку, проте квитки на поштові скриньки не надходили. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів.

Клієнти, що здійснили оплату до 19 години 4 грудня, трансакції яких були підтверджені банком, починають одержувати свої квитки на вказані електронні скриньки. У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів,

– пояснили в "Укрзалізниці".

Станом на 11:30 5 грудня сайт booking.uz.gov.ua вибиває помилку 503. Раніше у компанії зазначали, що обмеження на кількість підключень до сайту буде знято тільки після обробки всіх запитів від клієнтів, які не отримали квитки.

В "Укрзалізниці" зазначили, що труднощі роботи сайту обумовлені тим, що лише за годину було придбано 18 тисяч квитків. А зазвичай за годину продають 2 тисячі квитків.

Якщо ви не отримали ні квитків, ні грошей, вам необхідно звернутись за телефоном 044 591 19 88, електронною адресою [email protected] або Skype: uz_booking.