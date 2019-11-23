Люди устроили "штурм" секонд-хенда в Ровно: видео толкотни
Жители Ровно, что пришли в один из местных секонд-хендов в день обновления товара, не смогли выстоять в очереди. Из-за этого возникла потасовка.
Видео из "стычек" опубликовали пользователи соцсетей, его также распространяют местные СМИ.
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На нем видно, что люди пытались войти в "Евро секонд-хенд" сразу после того, как дверь открылась. Потасовку спровоцировали молодые люди, которые стояли сразу перед входом. Местные СМИ пишут, что эта проблема для Ровно – не новая.
Очередь в магазины секонд-хенда занимают еще с вечера в канун завоза, пишет "Ровно вечернее".
"Штурм" секонд-хенда: смотрите видео