Люди влаштували "штурм" секонд-хенду в Рівному: відео штовханини
Жителі Рівного, що прийшли в один із місцевих секонд-хендів в день оновлення товару, не змогли вистояти у черзі. Через це виникла штовханина.
Відео із "сутичок" опублікували користувачі соцмереж, його також поширюють місцеві ЗМІ.
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На ньому видно, що люди намагалися увійти в "Євро секонд-хенд" відразу після того, як двері відчинилися. Штовханину спровокували молодики, які стояли відразу перед входом. Місцеві ЗМІ пишуть, що ця проблема для Рівного – не нова.
Чергу в магазини секонд-хенду займають ще звечора у переддень завозу, пише "Рівне вечірнє".
"Штурм" секонд-хенду: дивіться відео
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