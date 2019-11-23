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      Люди влаштували "штурм" секонд-хенду в Рівному: відео штовханини

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      У Рівному люди влаштували велику штовханину біля секонд-хенду / Скріншот із відео

      Жителі Рівного, що прийшли в один із місцевих секонд-хендів в день оновлення товару, не змогли вистояти у черзі. Через це виникла штовханина.

      Відео із "сутичок" опублікували користувачі соцмереж, його також поширюють місцеві ЗМІ.

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      На ньому видно, що люди намагалися увійти в "Євро секонд-хенд" відразу після того, як двері відчинилися. Штовханину спровокували молодики, які стояли відразу перед входом. Місцеві ЗМІ пишуть, що ця проблема для Рівного – не нова.

      Чергу в магазини секонд-хенду займають ще звечора у переддень завозу, пише "Рівне вечірнє".

      "Штурм" секонд-хенду: дивіться відео 

      Однак часто трапляється так, що першими туди вриваються саме молоді хлопці, які приходять за 10-15 хвилин до відкриття. У цьому їм часто друзі, які "атакують" секонд з усіх боків. 

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Рівне Курйозні новини
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