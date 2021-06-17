Соответствующее заявление сделали оккупанты. Пророссийский так называемый мэр города Сергей Бороздин также отметил, что они усилили контроль за качеством воды.

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В Керчи не советуют употреблять воду из-под крана

В оккупированной Россией Керчи из-за непогоды пророссийская власть советует не пить водопроводную воду и не использовать ее для приготовления пищи. Там заявили, что:

водоочистные сооружения запасают реагентами для очистки воды;

усилили контроль за качеством воды.

Также Бороздин заявил, что глава пророссийской власти Крыма Сергей Аксенов поручил направить специалистов для обходов по домам людей, чтобы установить убытки, которые нанесла непогода.

Обратите внимание! По состоянию на 17 июня в Керчи за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Из-за непогоды людей эвакуировали из подтопленных домов и переселяют на базы отдыха и в отели. Российские СМИ сообщают, что эвакуировали 125 человек, из них 28 детей.

Кстати, из-за ливня на всей территории оккупированного Крыма власти ввели чрезвычайное положение.

В городе затопило более 200 домов, в центре города нет света, река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Обратите внимание! Из-за сильного затопления город осматривал так называемый глава пророссийской власти Крыма Сергей Аксенов. Он плыл в лодке, а за ним три человека пустились вплавь. Подробнее – по ссылке.

Коротко о непогоде в Керчи