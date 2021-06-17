Відповідну заяву зробили окупанти.Проросійський так званий мер міста Сергій Бороздін також зазначив, що вони посилили контроль за якістю води.

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У Керчі не радять вживати воду з-під крана

В окупованій Росією Керчі через негоду проросійська влада радить не пити водопровідну воду та використовувати її для приготування їжі. Там заявили, що:

водоочисні споруди запасають реагентами для очищення води;

посилили контроль за якістю води.

Також Бороздін заявив, що глава проросійської влади Криму Сергій Аксьонов поручив скерувати фахівців для обходів по домівках людей, щоб встановити збитки, які завдала негода.

Зверніть увагу! Станом на 17 червня у Керчі за ніч випало майже дві місячні норми опадів. Через негоду людей евакуювали з підтоплених будинків та пересиляють на бази відпочинку та в готелі. Російські ЗМІ повідомляють, що евакуювали 125 людей, з них 28 дітей.

До речі, через зливу на всій території окупованого Криму влада ввела надзвичайний стан.

У місті затопило понад 200 будинків, в центрі міста немає світла, річка Мелек-Чесме вийшла з берегів.

Зверніть увагу! Через сильне затоплення місто оглядав так званий глава проросійської влади Криму Сергій Аксьонов. Він плив у човні, а за ним троє людей пустилися вплав. Детальніше – за посиланням.

Коротко про негоду в Керчі