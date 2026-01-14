Первая ушла: фракцию "Батькивщина" покинула нардеп Буймистер

Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина". Она подчеркнула, что это решение не связано с обысками НАБУ у руководительницы Юлии Тимошенко.

Ранее она была в составе фракции "Слуга народа".

Что известно о выходе нардепа из фракции?

По словам парламентария, решение связано с голосованием части фракции за отставку Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Речь идет об 11 народных депутатах. В то же время Буймистер подчеркнула, что ее шаг не имеет отношения к обыскам НАБУ и САП или сообщения о подозрении главе фракции Юлии Тимошенко.

Вчера после незаконного решения об увольнении с должности Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка подала заявление на выход из фракции "Батькивщина",

– заявила она.

Нардеп также отметила, что не может оставаться в команде, которая, по ее словам, поддерживает разрушение спецслужбы в критический момент войны.

Что известно о Людмиле Буймистер?

По данным движения "Честно", Людмила Буймистер народный депутат Верховной Рады 9 созыва. В 2019 году была избрана от партии "Слуга народа". Однако, в октябре 2021 года Буймистер исключили из фракции.

В 2022 году она мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. В 2025 году Буймистер вошла в состав фракции ВО "Батькивщина" в парламенте.

Нардепа связывают с бизнесменом и политиком Сергеем Тарутой. В 2021 году журналисты "Bihus.info" выяснили, что Буймистер в Верховной Раде систематически действовала в интересах олигарха Рината Ахметова.

Что известно об обысках в офисе партии "Батькивщина"?