Первая ушла: фракцию "Батькивщина" покинула нардеп Буймистер
- Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" из-за голосования части фракции за отставку Председателя СБУ Василия Малюка.
- Буймистер подчеркнула, что ее решение не связано с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко.
Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина". Она подчеркнула, что это решение не связано с обысками НАБУ у руководительницы Юлии Тимошенко.
Ранее она была в составе фракции "Слуга народа". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LB.
Что известно о выходе нардепа из фракции?
По словам парламентария, решение связано с голосованием части фракции за отставку Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Речь идет об 11 народных депутатах. В то же время Буймистер подчеркнула, что ее шаг не имеет отношения к обыскам НАБУ и САП или сообщения о подозрении главе фракции Юлии Тимошенко.
Вчера после незаконного решения об увольнении с должности Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка подала заявление на выход из фракции "Батькивщина",
– заявила она.
Нардеп также отметила, что не может оставаться в команде, которая, по ее словам, поддерживает разрушение спецслужбы в критический момент войны.
Что известно о Людмиле Буймистер?
По данным движения "Честно", Людмила Буймистер народный депутат Верховной Рады 9 созыва. В 2019 году была избрана от партии "Слуга народа". Однако, в октябре 2021 года Буймистер исключили из фракции.
В 2022 году она мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. В 2025 году Буймистер вошла в состав фракции ВО "Батькивщина" в парламенте.
Нардепа связывают с бизнесменом и политиком Сергеем Тарутой. В 2021 году журналисты "Bihus.info" выяснили, что Буймистер в Верховной Раде систематически действовала в интересах олигарха Рината Ахметова.
Что известно об обысках в офисе партии "Батькивщина"?
НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко по делу предложения взяток депутатам за "правильное" голосование. Разоблачено, что выплаты депутатам планировались на длительное время, а дело квалифицировано по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели обыски в офисе "Батькивщины", которые Юлия Тимошенко назвала политически мотивированными и без правовой основы. Во время обысков не было найдено ничего противозаконного, но изъято рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения Тимошенко.
По словам лидера партии "Батькивщина", более 30 вооруженных мужчин "ворвались" в офис без предъявления документов. Она в очередной раз назвала обыски незаконными.