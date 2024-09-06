"Продал весь спорт": украинская призерка Паралимпиады-2024 раскритиковала главу МПК

Украинская легкоатлетка, Людмила Данилина, раскритиковала президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса. Причиной является допуск россиян и белорусов к соревнованиям.

В пятницу, 6 сентября, состоялись соревнования по бегу на 1500 метров. Украинская параатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль.

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Данилина обратилась к председателю МПК

Украинская спортсменка очень эмоционально отнеслась к допуску россиян и белорусов к Паралимпиаде-2024.

Мы должны во Франции с ними есть в одной столовой, жить в одной паралимпийской деревне и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это меня накажут. Накажут за то, что гибнут мои люди. Не могу плюнуть им в морду и должна с этим ходить две недели. Я бежала, думая, что этот и другие микрофоны, хотя бы меня услышат,

– отметила Данилина.

Также она обратилась к президенту МПК из-за допуска россиян и белорусов.

"Ты не можешь говорить, что спорт для всех справедлив и имеет надежду. Твои слова не имеют никакого значения. Потому что ты продал весь спорт. Сегодня это Украина, а завтра это будет Англия. Завтра будут гибнуть твои люди, а не наши. Я не знаю, как его зовут, знаю только, как он выглядит. Мне бы хотелось сказать это ему в глаза", – сказала Людмила Данилина и добавила, что Эндрю Парсонс не должен занимать должность главы МПК.

Справка. На Паралимпиаде-2024 Украина получила уже 64 медали.

Отметим, что наше государство занимает седьмую позицию в общем медальном зачете.