Людмила Гульцо добровольно решила стать защитницей Украины. До этого женщина работала учителем.

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Как учительница из Сумщины стала пограничником

Поскольку мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, то я решила пойти по их стопам и попыталась стать военнослужащим,

– рассказала Людмила Гульцо.

Сыновья Людмилы были десантниками. Старший сын Иван умер от болезни, а младший Артем погиб в Верхнеторецком районе Донецкой области в 2017 году. Поэтому женщина решила последовать их примеру и стать на службу.

"Думали отомстить, но у моего сына остались два сына, мои два внука. Старшему было три года, а младшему – восемь месяцев. Поскольку жена осталась одна, то нужно было ей помогать. Да и немного себя восстанавливала", – отметила Людмила.

Ранее женщина работала учителем физкультуры в Дружбовской школе в течение 30 лет. Эта работа была не только способом заработка, но и занятием, которое давало ей возможность забыть о своем горе и помогать другим. Людмила до сих пор поддерживает связь с учениками.

Если заходишь в школу, школьный коллектив, дети – это другая жизнь, там забываешь обо всем,

– вспомнила женщина.

На сегодняшний день подразделение Людмилы несет службу на одном из блокпостов Сумского района. По словам женщины, ей нравится ее коллектив.

"Все дружеские, взаимопомощь идет, помощь, только как быстрее хочется уже победы. Я не скажу, что это сложно, мы уже привыкли к этой службе. Как говорил мой сын: "А кто, как не я?", – добавила военная.

Людмила Гульцо добровольно решила стать защитницей Украины / фото Суспильное

Военный учет женщин в Украине

7 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью о "О воинской обязанности и военной службе", которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Так, взятию на военный учет подлежат женщины, которые: