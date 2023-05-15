Людмила Гульцо добровільно вирішила стати захисницею України. До цього жінка працювала вчителем.

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Як вчителька із Сумщини стала прикордонницею

Оскільки мої сини пішли служити, були військовослужбовці і потім сталася трагедія, то я вирішила піти їх стопами і спробувала стати військовослужбовцем,

– розповіла Людмила Гульцо.

Сини Людмили були десантниками. Старший син Іван помер від хвороби, а молодший Артем загинув у Верхньоторецькому районі Донецької області у 2017 році. Тому жінка вирішила наслідувати їх приклад і стати на службу.

"Думали помститися, але в мого сина залишилися двоє синів, мої два онуки. Старшому було три роки, а молодшому – вісім місяців. Оскільки дружина залишилася сама, то треба було їй допомагати. Та й трохи себе відновлювала", – зазначила Людмила.

Раніше жінка працювала вчителем фізкультури у Дружбівській школі протягом 30 років. Ця робота була не лише способом заробітку, а й заняттям, яке давало їй можливість забути про своє горе та допомагати іншим. Людмила й досі підтримує зв'язок з учнями.

Якщо заходиш у школу, шкільний колектив, діти – це інше життя, там забуваєш про все,

– згадала жінка.

На сьогодні підрозділ Людмили несе службу на одному з блокпостів Сумського району. За словами жінки, їй подобається її колектив.

"Всі дружні, взаємодопомога йде, допомога, тільки як швидше хочеться перемоги вже. Я не скажу, що це складно, ми вже звикли до цієї служби. Як казав мій син: "А хто, як не я?", – додала військова.

Людмила Гульцо добровільно вирішила стати захисницею України / фото Суспільне

Військовий облік жінок в Україні

7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті про "Про військовий обов'язок і військову службу", яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Так, взяття на військовий облік підлягають жінки, які: