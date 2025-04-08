Миллион гривен слушателям: Люкс ФМ и ТМ Аевит Премиум запускают акцию "Колесо хорошего настроения"

Люкс ФМ вместе с весенним партнером ТМ Аевит Премиум разыгрывает 1 000 000 гривен среди своих слушателей! Да, это не кликбейт, а реальный приз. Победителей выберет "Колесо хорошего настроения". В материале рассказываем детали.

С 1 апреля (и это не шутка) в студии Люкс ФМ появилось колесо под кодовым названием "Колесо хорошего настроения", информирует 24 Канал. Проиграть там – невозможно.

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На слотах "Колеса хорошего настроения" – разные суммы (от 500 до 20 000 гривен). И каждый день в прямом эфире, трижды в день (утром, в обед и вечером) слушатели смогут забрать свою частичку миллиона из призового фонда.

Как принять участие в акции "Колесо хорошего настроения"

Чтобы присоединиться к розыгрышу, вам нужно открыть мобильное приложение Люкс ФМ, найти в играх акцию "Колесо хорошего настроения", зарегистрироваться и дождаться звонка от ведущих.

Если вы еще не установили приложение LUX MAGIC, скачать его можно по ссылкам: для iOS и для Android.

Не стоит медлить. Регистрируйтесь и выигрывайте деньги на пасхальные подарки себе и родным.

Напоминаем, что игра происходит каждый день в прямом эфире Люкс ФМ. Акция длится с 01.04.25 до 30.04.25 на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

*ТМ Аевит Премиум – весенний партнер розыгрыша "Колесо хорошего настроения". Еще больше красоты!