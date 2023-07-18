Да, 18 июля нам удалось восстановить эфир "Люкс ФМ" в Херсоне. Заметим, что его студию российские захватчики разграбили и разрушили, когда город был под оккупацией.

Читайте также Нам доверяют 5 миллионов: ютьюб 24 Канала набрал рекордное количество подписчиков

Люкс ФМ снова в Херсоне

Возвращение станции чрезвычайно важно, ведь следует помнить об информационном вакууме, который создают оккупанты. То же происходило и в Херсоне, когда русские войска ворвались в город.

Тогда эфир Люкс ФМ вели еще несколько недель. Вещание велось тогда, когда смелые и несокрушимые украинцы выкрикивали на центральной площади: "Херсон – Украина!"

Впоследствии русские захватчики вошли и разграбили радиостанцию. Они разобрали и вынесли все оборудование. Их методы неизменны, ведь враг ворует все, до чего могут дотянуться его руки.

Понятно, что эфир оккупанты отключили. Оно и не удивительно, ведь патриотические песни типа "Горит-пылает техника враждебная, Родная Украина победит!" стояли им, как кость поперек горла.

Теперь же мы с гордостью можем заявить, что Люкс ФМ снова дома. Радиостанция вернулась в Херсон.

Внимание! Слушать Радио Люкс ФМ в Херсоне можно на этой частоте – 99,4 МГц. Сохраните себе, чтобы не потерять.

Заметим, что 24 Канал 3 июля перешел на трансляцию на спутнике ASTRA. Мы оставим вам краткую инструкцию, чтобы вы могли настроить трансляцию и не теряли связь с любимым новостным каналом.

Как настроить приемник

Для этого необходимо зайти в раздел "Настройки" в своем тюнере (Settings, Поиск сервисов/поиск каналов или другие подобные разделы меню), и, двигаясь по пунктам этого меню, ввести параметры для приема: