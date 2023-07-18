Да, 18 июля нам удалось восстановить эфир "Люкс ФМ" в Херсоне. Заметим, что его студию российские захватчики разграбили и разрушили, когда город был под оккупацией.
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Люкс ФМ снова в Херсоне
Возвращение станции чрезвычайно важно, ведь следует помнить об информационном вакууме, который создают оккупанты. То же происходило и в Херсоне, когда русские войска ворвались в город.
Тогда эфир Люкс ФМ вели еще несколько недель. Вещание велось тогда, когда смелые и несокрушимые украинцы выкрикивали на центральной площади: "Херсон – Украина!"
Впоследствии русские захватчики вошли и разграбили радиостанцию. Они разобрали и вынесли все оборудование. Их методы неизменны, ведь враг ворует все, до чего могут дотянуться его руки.
Понятно, что эфир оккупанты отключили. Оно и не удивительно, ведь патриотические песни типа "Горит-пылает техника враждебная, Родная Украина победит!" стояли им, как кость поперек горла.
Теперь же мы с гордостью можем заявить, что Люкс ФМ снова дома. Радиостанция вернулась в Херсон.
Заметим, что 24 Канал 3 июля перешел на трансляцию на спутнике ASTRA. Мы оставим вам краткую инструкцию, чтобы вы могли настроить трансляцию и не теряли связь с любимым новостным каналом.
Как настроить приемник
Для этого необходимо зайти в раздел "Настройки" в своем тюнере (Settings, Поиск сервисов/поиск каналов или другие подобные разделы меню), и, двигаясь по пунктам этого меню, ввести параметры для приема:
- спутник Astra 4A (4.8°E)
- транспондер 11766 H
- поток 30000
- FEC 2/3 (или авто)