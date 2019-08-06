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      Люстрация председателя ГБР Трубы: апелляционный суд принял решение

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      Апелляционный суд признал, что Роман Труба не подпадает под решение о люстрации
      Апелляционный суд признал, что Роман Труба не подпадает под решение о люстрации / dbr.gov.ua

      Шестой апелляционный административный суд признал директора ГБР Романа Трубу таким, что не подпадает под люстрацию. Такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию на решение Окружного админсуда Киева о необходимости люстрировать правоохранителя.

      Таким образом апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на соответствующее решение.

      Интересно: У Порошенко ответили главе ГБР Трубе по производствам и пообещали уголовную ответственность

      Еще в ноябре 2018 года Окружной админсуд Киева поддержал иск народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Юрия Македона. Суд первой инстанции поддержал его позицию, согласно которой Труба подпадает под люстрацию, поскольку на должности прокурора Пустомытовского района Львовской области он участвовал в преследовании активиста Евромайдана, который организовал перекрытие трассы "Киев – Чоп" 26 ноября 2013 года.

      Суд первой инстанции решил, что через этот факт Романа Трубу нужно было люстрировать и внести в реестр люстрованных людей. Апелляционный суд не согласился с такой позицией.

      В решении суда отмечается, что активист Евромайдана, арестованный по ходатайству Трубы, в результате был освобожден от уголовной ответственности не на основании решения суда и соответствующего закона, а на основании решения прокуратуры от 6 марта 2014 года закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.

      Таким образом, по мнению суда, директор ГБР по формальным критериям не подпадает под действие закона "Об очистке власти". Апелляционный суд постановил, что Труба законно прошел все проверки в рамках люстрационного закона и законно был назначен директором Государственного бюро расследований.

      Что известно об "люстрационном" законе?
      Закон "Об очистке власти" принят Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Он предусматривает принципы проведения проверки государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления и устанавливает запрет занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным лицам.

      В частности, закон запрещает на время занимать должности госслужащих людям, которые принимали участие в узурпации власти президентом-беглецом Виктором Януковичем, подрыве основ национальной безопасности и обороны Украины, а также в противоправном нарушении прав и свобод человека.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева Государственное бюро расследований Македон Юрий Николаевич Люстрация Роман Труба
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