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      Люстрація голови ДБР Труби: апеляційний суд ухвалив рішення

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      Апеляційний суд визнав, що Роман Труба не підпадає рішення
      Апеляційний суд визнав, що Роман Труба не підпадає рішення / dbr.gov.ua

      Шостий апеляційний адміністративний суд, визнав директора ДБР Романа Трубу таким, що не підпадає під люстрацію. Таке рішення суд ухвалив, розглянувши апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про необхідність люструвати правоохоронця.

      Таким чино апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, повідомляє видання "Українські новини" з посиланням на відповідне рішення.

      Цікаво: У Порошенка відповіли голові ДБР Трубі щодо проваджень і пообіцяли кримінальну відповідальність

      Ще у листопаді 2018 року Окружний адмінсуд Києва підтримав позов народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Юрія Македона. Суд першої інстанції підтримав його позицію, згідно з якою Труба підпадає під люстрацію, оскільки на посаді прокурора Пустомитівського району Львівської області він брав участь у переслідуванні активіста Євромайдану, який організував перекриття траси "Київ – Чоп" 26 листопада 2013 року.

      Суд першої інстанції вирішив, що через цей факт Романа Трубу потрібно було люструвати та внести до реєстру люстрованих осіб. Апеляційний суд не погодився з такою позицією.

      У рішенні суду зазначається, що активіст Євромайдану, заарештований за клопотанням Труби, у результаті був звільнений від кримінальної відповідальності не на підставі рішення суду та відповідного закону, а на підставі рішення прокуратури від 6 березня 2014 закрити справу через відсутність складу злочину.

      Таким чином, на думку суду, директор ДБР за формальними критеріями не підпадає під дію закону "Про очищення влади". Апеляційний суд постановив, що Труба законно пройшов всі перевірки в рамках люстраційного закону і законно був призначений директором Державного бюро розслідувань.

      Що відомо про "люстраційний" закон?Закон "Про очищення влади" ухвалений Верховною Радою України 16 вересня 2014 року. Він передбачає засади проведення перевірки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування і встановлює заборону обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним особам.

      Зокрема, закон забороняє на певний час обіймати посади держслужбовців людям, які брали участь в узурпації влади президентом-втікачем Віктором Януковичем, підриві основ національної безпеки і оборони України, а також протиправному порушенні прав і свобод людини.

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань Окружний адміністративний суд Києва Люстрація Македон Юрій Миколайович
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