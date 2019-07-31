У Порошенка відповіли Трубі щодо проваджень і пообіцяли кримінальну відповідальність

Проти п’ятого українського президента Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. Також колишній гарант проходить як свідок у двох провадженнях Держаного бюро розслідувань.

Як наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань, оскільки Порошенко є свідком, то проти нього не може бути яких-небудь звинувачень. За словами юриста, захисту політика є відомим, що Порошенко є свідком у двох провадженнях, а кримінальне провадження проти свідків здебільшого не порушують, пише "Українська правда".

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Директор ДБР пан Роман Труба сміливо розголошує дані досудового розслідування: "Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає". От тільки, як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника. А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11,

– зауважив Головань.

Крім того, він звинуватив директора ДБР в тому, що той не може навести лад в очолюваній установі та розібратися, хто там організовує витоки інформації. Також Головань порадив Трубі подумати, чим можуть завершитися вже порушені проти нього кримінальні провадження.

"Адже за логікою пана Труби провадження, про які вели мову Сергій Горбатюк і Артем Ситник порушено проти ДБР і його Директора Романа Труби", – іронічно додав адвокат Порошенка.

Про що говорить Головань? 26 липня представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема – ліквідації другої конкурсної комісії. За їхніми словами, наразі працівників ДБР на допити не викликали.



Цьому передували обшуки в Окружному адмінсуді Києва, які провели співробітники НАБУ та управління спеціальних розслідувань ГПУ. У результаті керівництву та 4 суддям висунули підозри у втручанні у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ухваленні завідомо неправосудних рішень.



Також було оприлюднено розмови суддів, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. На записах вони спілкуються з особами, що імовірно є причетними до злочину. За даними слідства, до незаконної діяльності суддів має стосунок Державне бюро розслідувань. Є імовірність, що орган використовували для тиску на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.





Схема ймовірного впливуь ДБР на інші органи влади

Водночас Головань вважає, що Роман Труба сприяв організації нападу на Петра Порошенка після його допиту. Він переконує, що це організація доступу агентів впливу РФ до українських секретів.

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