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      Хотів помститися Порошенку: учасник сутички під ДБР записав відеозвернення

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      Нападник на авто Порошенка Микита Макєєв з позивним "Одісей"
      Нападник на авто Порошенка Микита Макєєв з позивним "Одісей" / Кадр з відео

      Ветеран полку "Азов" Микита Макєєв із позивним "Одісей" записав відео, в якому пояснив, чому виліз на капот авто, у якому перебував п’ятий президент Петро Порошенко під будівлею Державного бюро розслідувань.

      Порошенко побував 25 липня на допиті в ДБР як свідок у справі щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу його заводу "Кузня на Рибальському".

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      Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п’ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

      Макєєв у своєму відеозверненні розповів, що сам родом із Санкт-Петербурга. У 2014 році приїхав воювати на Донбас за незалежність України.

      "Сьогодні, купивши в темпі 4 бронежилети, 3 з яких ми з товаришами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко, я хотів один із них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострелений. Я б хотів, щоб він одягнув його на себе або на свого синочка, який нібито воював у Краматорську, і випробував його", – сказав у зверненні "Одісей".

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      Макєєв наголосив, що оскільки охорона Порошенка не пустила його, "погрожуючи зброєю, мені нічого не залишалося зробити, як зробити те, що я зробив".

      Я хотів помститися йому (Порошенку) за всі ті 5 років принижень, які він за допомогою своїх підлеглих в Адміністрації Президента вчинив щодо іноземних добровольців, обіцяючи їм громадянство, а замість цього запустивши їх по 9 колах бюрократичного пекла,
      – заявив "Одісей".

      Зауважимо, що правоохоронці відкрили справу щодо нападу на Порошенка і розслідують інцидент як хуліганство.

       

      blog_ava
      Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
      25 липня
      20192
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Сутички "Азов" Війна на Донбасі Розслідування Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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