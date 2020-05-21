Люстрацию руководства Компартии СССР могут отменить

Министерство юстиции предлагает не люстрировать руководство Компартии СССР. Новый законопроект о люстрации готовятся утвердить сначала в Кабмине, а затем направить на рассмотрение парламента.

Люстрацию компартии СССР предлагают отменить

Новый законопроект, в частности, не предусматривает люстрацию представителей коммунистического режима. По мнению главы Минюста Дениса Малюськи, эта норма в настоящем времени – неактуальна, информирует "РБК-Украина".

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Сейчас люстрировать коммунистическую власть – это больше популизм, чем реальная борьба с системой,

– отметил министр.

Что предусматривает новый законопроект о люстрации:

Он не отменяет люстрацию совсем, но сужает круг лиц, которые под нее подпадают. Так, "автоматическую" очистку предлагают оставить относительно топ чиновников. Например – членов правительства времен президентства Виктора Януковича.

Другие бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. Для этого должны создать Комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированых и будет решать, законно ли они попали под очистку власти.

В состав Комиссии будут входить шесть человек. Половина – представители, назначенные Кабинетом министров, остальные – общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования.

Коротко о предыдущем законе и критике ЕСПЧ

После революции Достоинства Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти". С государственной службы увольнялись те, кто работал на руководящих должностях во времена президентства Виктора Януковича.

Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти". С государственной службы увольнялись те, кто работал на руководящих должностях во времена президентства Виктора Януковича. До принятия закона эксперты предупреждали о высокой вероятности восстановления в должностях уволенных. Закон прописан несовершенно, поэтому Европейский суд по правам человека примет сторону люстрированных. Неоднозначно высказалась по закону и Венецианская комиссия.

примет сторону люстрированных. Неоднозначно высказалась по закону и Тысячи работников были уволены. Многие из них обратились в ЕСПЧ, который стал на их сторону и теперь Украина должна выплатить немалые компенсации.

В ЕСПЧ отмечали, что закон о люстрации нарушил право человека на тайну частной и семейной жизни. Также людей увольняли без доказательств, только на основаниях пребывания в должности в определенный временной период.

Зеленский и Разумков – о люстрации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию в Украине. Ведь, по его мнению, под люстрацию попало большое количество эффективных людей. Относительно коррупционеров – их, считает спикер, нужно не люстрировать, а судить.

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине есть люди, для которых необходима люстрация. Однако глава государства не исключает, что могли пострадать невиновные. Именно для этого, подчеркнул Зеленский, закон надо "скорректировать".

Сейчас закон об очищении власти рассматривает Конституционный суд Украины, однако решения нет уже несколько лет.