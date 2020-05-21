Люстрацію керівництва Компартії СРСР можуть скасувати

Новий законопроєкт, зокрема, не передбачає люстрації представників комуністичного режиму. На думку очільника Мін'юсту Дениса Малюськи, ця норма у теперішньому часі – неактуальна, інформує "РБК-Україна".

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Зараз люструвати комуністичну владу – це більше популізм, ніж реальна боротьба з системою,

– зазначив міністр.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію в Україні. Адже, на його думку, під люстрацію потрапила велика кількість ефективних людей. Щодо корупціонерів – то їх, вважає спікер, потрібно не люструвати, а судити.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні є люди, для яких необхідна люстрація. Проте глава держави не виключає, що могли постраждати невинуваті. Саме для цього, наголосив Зеленський, закон треба "скоригувати".

Наразі закон про очищення влади розглядає Конституційний суд України, проте рішення немає уже кілька років.