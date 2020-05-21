Люстрацію керівництва Компартії СРСР можуть скасувати
Міністерство юстиції пропонує не люструвати керівництво Компартії СРСР. Новий законопроєкт про люстрацію готуються затвердити спочатку в Кабміні, а потім направити на розгляд парламенту.
Люстрацію компартії СРСР пропонують скасувати
Новий законопроєкт, зокрема, не передбачає люстрації представників комуністичного режиму. На думку очільника Мін'юсту Дениса Малюськи, ця норма у теперішньому часі – неактуальна, інформує "РБК-Україна".
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Зараз люструвати комуністичну владу – це більше популізм, ніж реальна боротьба з системою,
– зазначив міністр.
Що передбачає новий законопроєкт про люстрацію:
- Він не скасовує люстрацію зовсім, але звужує коло осіб, що під неї підпадають. Так, "автоматичне" очищення пропонують залишити стосовно топ чиновників. Наприклад – членів уряду часів президентства Віктора Януковича.
- Інші колишні представники влади отримають право скасувати накладені на них обмеження. Для цього мають створити Комісію, яка розглядатиме заяви люстрованих і буде вирішувати, чи законно вони потрапили під очищення влади.
- До складу Комісії входитимуть шість осіб. Половина – представники, призначені Кабінетом міністрів, решта – громадські активісти, відібрані шляхом рейтингового інтернет-голосування.
Коротко про попередній закон та критику ЄСПЛ
- Після революції Гідності Верховна Рада ухвалила закон "Про очищення влади". З державної служби звільнялись ті, хто працював на керівних посадах за часів президентства Віктора Януковича.
- До ухвалення закону експерти попереджали про високу ймовірність поновлення на посадах звільнених. Закон прописаний недосконало, тому Європейський суд з прав людини стане на бік люстрованих. Неоднозначно висловилась щодо закону і Венеційська комісія.
- Тисячі працівників було звільнено. Багато з них звернулись до ЄСПЛ, який став на їхній бік і тепер Україна повинна виплатити чималі компенсації.
- У ЄСПЛ зазначали, що закон про люстрацію порушив право людини на таємницю приватного та сімейного життя. Також людей звільняли без доказів, лише за підставою перебування на посаді у певний часовий період.
Зеленський та Разумков – про люстрацію
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію в Україні. Адже, на його думку, під люстрацію потрапила велика кількість ефективних людей. Щодо корупціонерів – то їх, вважає спікер, потрібно не люструвати, а судити.
Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні є люди, для яких необхідна люстрація. Проте глава держави не виключає, що могли постраждати невинуваті. Саме для цього, наголосив Зеленський, закон треба "скоригувати".
Наразі закон про очищення влади розглядає Конституційний суд України, проте рішення немає уже кілька років.