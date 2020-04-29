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      Корупціонерів потрібно садити, а не звільняти, – Разумков про люстрацію

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      Разумков про люстрацію
      Разумков про люстрацію / Фокус

      Дмитро Разумков заявив, що не підтримує люстрацію в Україні. Адже, на його думку, під люстрацію потрапила велика кількість людей, які були ефективні і "не були замазані в гучних скандалах".

      Натомість ті людей, які були замішані у корупції, потрібно садити, а не звільняти. Про це голова Верховної Ради повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

      До теми У мене до нього теж є питання, – Разумков щодо закону про банки

      Разумков підкреслив, що відповідальність має бути персональною.

      Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і які об'єктивно не були замазані в гучних скандалах,
      – заявив голова Верховної Ради.

      Відповідаючи на питання про те, чи не хоче він сам ініціювати питання корекції закону про люстрацію, Разумков відповів, що для цього йому необхідно розуміти рівень підтримки такої ініціативи серед нардепів, "щоб це не було "холостим пострілом".

      Що таке люстрація?Це закон "Про очищення влади", поштовхом для розробки якого стали наслідки президентства Віктора Януковича.

      Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб.

      Конституційний суд вже 5-й рік розглядає законність люстрації. На початку березня 2020 року ухвалення рішення знову перенесли.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Корупція Дмитро Разумков Люстрація
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