Закон про люстрацію: КСУ досі не ухвалив рішення про його конституційність

Конституційний Суд продовжить розглядати подання щодо конституційності закону "Про очищення влади". Наразі рішення щодо головного документу про люстрацію в Україні прийняти не вдалося.

Про перебіг розгляду подання щодо конституційності закону повідомили у пресслужбі суду.

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Велика палата Конституційного Суду під час закритого засідання розглянула подання щодо конституційності закону "Про очищення влади".

Розгляд цієї справи буде продовжено під час наступних засідань,

– повідомили у суді.

Адже поки що рішення про те, чи є закон про люстрацію конституційним, прийняти не вдалося.

Що відомо про закон "Про очищення влади"

Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі окремій категорії людей. А саме тим, хто щонайменше рік сукупно був на визначений законом посадах у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

47 народних депутатів Верховної Ради одразу ж після прийняття закону оскаржили його конституційність та намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини.

Від свого імені закон у Конституційному суді оскаржив і Верховний суд України. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів.

Наразі у реєстрі людей, щодо яких застосували закон про люстрацію перебувають 893 людини.

Яке рішення прийняв Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини 24 лютого 2020 року вирішив не розглядати апеляцію України у справі щодо закону про очищення влади. Тому рішення відповідного суду у цій справі від 17 жовтня 2019 року остаточно набуло чинності. Відповідно до нього, встановлено порушення прав українських чиновників.

Суд одностайно встановив порушення права на справедливий суд через занадто тривалий розгляд справ заявників на національному рівні. А також права на повагу до приватного життя.

А також визнав, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола людей. Тому призвів до звільнення людей лише тому, що вони були на державній посаді за часів президентства Януковича. На думку Європейського суду,

На думку ЄСПЛ, документ не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

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Що буде, якщо КС визнає закон неконституційним? Повернутися на держпосади зможуть кілька тисяч чиновників, посадовців та правоохоронців часів Януковича, яких звільнили з посад у 2014 – 2015 роках. Ті, хто причетний до розстрілів Майдану, хто сприяв окупації Росією Криму, Донбасу – зможуть знову бути у владі.