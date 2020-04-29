Коррупционеров нужно сажать, а не увольнять, – Разумков о люстрации

Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию в Украине. Ведь, по его мнению, под люстрацию попало большое количество людей, которые были эффективны и не были замазаны в громких скандалах".

Однако тех людей, которые были замешаны в коррупции, нужно сажать, а не увольнять. Об этом председатель Верховной Рады сообщил в интервью РБК-Украина.

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Разумков подчеркнул, что ответственность должна быть персональной.

Мое отношение к люстрации довольно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в громких скандалах,

– заявил председатель Верховной Рады.

Отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было "холостым выстрелом".

Что такое люстрация?

Это закон "Об очищении власти", толчком для разработки которого стали последствия президентства Виктора Януковича.



Закон определяет основы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.



Конституционный суд уже 5-й год рассматривает законность люстрации. В начале марта 2020 года принятие решения снова перенесли.