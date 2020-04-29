У меня к нему тоже есть вопросы, – Разумков относительно закона о банках

Дмитрий Разумков заявил, что закон о банках хотят обжаловать в суде и признать его неконституционным. Сам глава Верховной Рады добавил, что имеет к "антиколомойскому законопроекту" вопросы.

Сейчас есть заявления нардепов не со "Слуги народа" о том, что они будут обращаться в Конституционный суд. Об этом сообщил Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

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Разумков подчеркнул, что и сам не может согласиться со всеми нормами, которые там прописаны.

С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом деле,

– объяснил Разумков.

Он отметил, что сначала все же надо дождаться окончательной версии закона.

Сегодня пока еще рано говорить, потому что нужно будет посмотреть каким он выйдет из комитета, и какая таблица поправок будет предложена к принятию фактически,

– подытожил глава Верховной Рады.

"Антиколомойский" законопроект: все, что нужно знать