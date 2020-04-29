У меня к нему тоже есть вопросы, – Разумков относительно закона о банках
Дмитрий Разумков заявил, что закон о банках хотят обжаловать в суде и признать его неконституционным. Сам глава Верховной Рады добавил, что имеет к "антиколомойскому законопроекту" вопросы.
Сейчас есть заявления нардепов не со "Слуги народа" о том, что они будут обращаться в Конституционный суд. Об этом сообщил Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.
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Разумков подчеркнул, что и сам не может согласиться со всеми нормами, которые там прописаны.
С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом деле,
– объяснил Разумков.
Он отметил, что сначала все же надо дождаться окончательной версии закона.
Сегодня пока еще рано говорить, потому что нужно будет посмотреть каким он выйдет из комитета, и какая таблица поправок будет предложена к принятию фактически,
– подытожил глава Верховной Рады.
"Антиколомойский" законопроект: все, что нужно знать
- Этот законопроект вместе с рынком земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине 8 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы экономические как можно мягче пережить эпидемию коронавируса.
- Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
- Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Нардепы подали рекордное количество правок, из-за чего впоследствии приняли законопроект о "поправочном спамн". Так как многочисленное количество правок затягивает рассмотрение закона на несколько месяцев.
- В целом ко второму чтению законопроекта "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" подали более 16 тысяч правок, но ранее комитет отклонил 4 тысячи 770 правок. Сейчас же профильный комитет рассмотрел все правки.