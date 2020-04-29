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      У меня к нему тоже есть вопросы, – Разумков относительно закона о банках

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      Разумков про закон о банках
      Разумков про закон о банках / РБК-Украина

      Дмитрий Разумков заявил, что закон о банках хотят обжаловать в суде и признать его неконституционным. Сам глава Верховной Рады добавил, что имеет к "антиколомойскому законопроекту" вопросы.

      Сейчас есть заявления нардепов не со "Слуги народа" о том, что они будут обращаться в Конституционный суд. Об этом сообщил Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

      Важно Разумков заявил, что "не очень поддерживает" назначение Саакашвили

      Разумков подчеркнул, что и сам не может согласиться со всеми нормами, которые там прописаны.

      С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом деле,
      – объяснил Разумков.

      Он отметил, что сначала все же надо дождаться окончательной версии закона.

      Сегодня пока еще рано говорить, потому что нужно будет посмотреть каким он выйдет из комитета, и какая таблица поправок будет предложена к принятию фактически,
      – подытожил глава Верховной Рады.

      "Антиколомойский" законопроект: все, что нужно знать

      • Этот законопроект вместе с рынком земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине 8 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы экономические как можно мягче пережить эпидемию коронавируса.
      • Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
      • Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
      • Нардепы подали рекордное количество правок, из-за чего впоследствии приняли законопроект о "поправочном спамн". Так как многочисленное количество правок затягивает рассмотрение закона на несколько месяцев.
      • В целом ко второму чтению законопроекта "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" подали более 16 тысяч правок, но ранее комитет отклонил 4 тысячи 770 правок. Сейчас же профильный комитет рассмотрел все правки.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Законодательство Верховная Рада МВФ Банки Дмитрий Разумков Новости Украины
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