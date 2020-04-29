У мене до нього теж є питання, – Разумков щодо закону про банки

Дмитро Разумков заявив, що закон про банки хочуть оскаржити у суді та визнавати його неконституційним. Сам голова Верховної Ради додав, що має до "антиколомойського законопроєкту" питання.

Наразі є заяви нардепів не зі "Слуги народу" про те, що вони звертатимуться до Конституційного суду. Про це повідомив Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.

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Разумков наголосив, що і сам не може погодитися з усіма нормами, які там прописані.

З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата у мене до нього теж є питання насправді,

– пояснив Разумков.

Він зауважив, що спершу все ж треба дочекатися остаточної версії закону.

Сьогодні поки ще рано говорити, тому що потрібно буде подивитися яким він вийде з комітету, і яка таблиця правок буде запропонована до прийняття фактично,

– підсумував голова Верховної Ради.

"Антиколомойський" законопроєкт: все, що потрібно знати