У мене до нього теж є питання, – Разумков щодо закону про банки
Дмитро Разумков заявив, що закон про банки хочуть оскаржити у суді та визнавати його неконституційним. Сам голова Верховної Ради додав, що має до "антиколомойського законопроєкту" питання.
Наразі є заяви нардепів не зі "Слуги народу" про те, що вони звертатимуться до Конституційного суду. Про це повідомив Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.
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Разумков наголосив, що і сам не може погодитися з усіма нормами, які там прописані.
З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата у мене до нього теж є питання насправді,
– пояснив Разумков.
Він зауважив, що спершу все ж треба дочекатися остаточної версії закону.
Сьогодні поки ще рано говорити, тому що потрібно буде подивитися яким він вийде з комітету, і яка таблиця правок буде запропонована до прийняття фактично,
– підсумував голова Верховної Ради.
"Антиколомойський" законопроєкт: все, що потрібно знати
- Цей законопроєкт разом з ринком землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні 8 мільярдів доларів допомоги. Українська влада очікує отримати цей транш, щоб економічні якомога м'якше пережити епідемію коронавірусу.
- Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" у протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
- Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Нардепи подали рекордну кількість правок, через що згодом ухвалили законопроєкт про "поправочний спам". Адже численна кількість правок затягується на декілька місяців.
- Всього до другого читання законопроєкту "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" подали понад 16 тисяч правок, але раніше комітет відхилив 4 тисячі 770 правок. Наразі ж профільний комітет розглянув усі правки.