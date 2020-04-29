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      У мене до нього теж є питання, – Разумков щодо закону про банки

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      Разумков щодо закону про банки
      Разумков щодо закону про банки / РБК-Україна

      Дмитро Разумков заявив, що закон про банки хочуть оскаржити у суді та визнавати його неконституційним. Сам голова Верховної Ради додав, що має до "антиколомойського законопроєкту" питання.

      Наразі є заяви нардепів не зі "Слуги народу" про те, що вони звертатимуться до Конституційного суду. Про це повідомив Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.

      Важливо Разумков заявив, що "не дуже підтримує" призначення Саакашвілі

      Разумков наголосив, що і сам не може погодитися з усіма нормами, які там прописані.

      З точки зору самого законопроєкту і як у народного депутата у мене до нього теж є питання насправді,
      – пояснив Разумков.

      Він зауважив, що спершу все ж треба дочекатися остаточної версії закону.

      Сьогодні поки ще рано говорити, тому що потрібно буде подивитися яким він вийде з комітету, і яка таблиця правок буде запропонована до прийняття фактично,
      – підсумував голова Верховної Ради.

      "Антиколомойський" законопроєкт: все, що потрібно знати

      • Цей законопроєкт разом з ринком землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні 8 мільярдів доларів допомоги. Українська влада очікує отримати цей транш, щоб економічні якомога м'якше пережити епідемію коронавірусу.
      • Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" у протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
      • Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
      • Нардепи подали рекордну кількість правок, через що згодом ухвалили законопроєкт про "поправочний спам". Адже численна кількість правок затягується на декілька місяців.
      • Всього до другого читання законопроєкту "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" подали понад 16 тисяч правок, але раніше комітет відхилив 4 тисячі 770 правок. Наразі ж профільний комітет розглянув усі правки.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Законодавство Верховна Рада МВФ Банки Дмитро Разумков Новини України
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