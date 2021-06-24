Миколенко был главным прокурором области с марта по октябрь 2014 года. Однако в конце года его уволили из-за "люстрации", внеся сведения о нем в соответствующий реестр.

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Суд восстановил в должности

В конце 2020 года Черкасский окружной административный суд своим решением обязал восстановить Миколенко в должности прокурора, а также выплатить ему более 1,2 млн гривен компенсации "за вынужденный прогул".

В марте 2021 года апелляционная инстанция частично отменила это решение черкасских судов, но признала противоправным увольнение Миколенко. Судьи решили, что вину и участие Миколенко в узурпации власти не довели надлежащим образом.

Кроме того, обязали удалить сведения о Миколенко с портала.

Экс-прокурор хочет компенсацию

Соответственно, Миколенко повторно обратился в суд с иском к Черкасской областной прокуратуре относительно взыскания около 1,2 миллиона гривен компенсации. Его требование удовлетворили.

Более того, чиновник в третий раз обратился в Черкасский окружной административный суд с иском о возмещении ему около 300 тысяч гривен за несвоевременное восстановление в должности. Поэтому его должны восстановить в должности областного прокурора.