Миколенко був головним прокурором області з березня до жовтня 2014 року. Однак наприкінці року його звільнили через "люстрацію", внісши відомості про нього до відповідного реєстру.

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