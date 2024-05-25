Соответствующее заявление пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэт Райдера о состоянии здоровья министра обороны Ллойда Остина опубликовали на сайте министерства. Это заявление датируется 24 мая.
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Главе Пентагона провели операцию
Пэт Райдер рассказал, что вчера примерно в 6 вечера по восточному времени министр обороны Ллойд Остин прошел успешную плановую и минимально инвазивную дальнейшую нехирургическую процедуру, связанную с проблемой мочевого пузыря. Она состоялась в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
В сообщении говорится, что процедура длилась примерно 2,5 часа.
Отмечается, что в течение этого периода временно функции и обязанности министра обороны взяла на себя заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Впоследствии министр Остин восстановил свои полномочия министра обороны в 20:25 по восточному времени и вернулся домой.
Там заявили, что пока не ожидается никаких изменений в его официальном расписании.
Заметим, что перед тем как главе Пентагона сделали соответствующую операцию, в министерстве обороны предупредили об этом. Тогда отмечали, что Ллойд Остин снова пройдет медицинскую процедуру и будет госпитализирован. Это связано с проблемой мочевого пузыря у чиновника.
Также в Минобороны США напомнили, что, как и сообщалось 13 февраля на фоне прошлой медицинской процедуры у Остина, проблема мочевого пузыря у министра "не связана с его диагнозом рак".
Проблемы со здоровьем у Ллойда Остина: кратко
- Известно, что Ллойду Остину диагностировали рак в начале декабря 2023 года.
- Вскоре министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу, однако в Пентагоне об этом заявили только через 4 дня. Причиной госпитализации стали осложнения после плановой медицинской процедуры. Ллойда Остина госпитализировали вечером 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
- В начале года он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.
- Добавим, что президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации.
- Впоследствии, министр обороны США сказал, что понимает обеспокоенность СМИ его госпитализацией и добавил, что мог бы прилагать больше усилий, чтобы информировать общественность. В дальнейшем он пообещал делать именно так.