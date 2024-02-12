Как пишут журналисты, ссылаясь на Пентагон, его симптомы "указывают на острую проблему с мочевым пузырем". Представителей администрации о госпитализации Ллойда Остина предупредили.

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Ллойд продолжает выполнять свою работу

Итак, сообщение о визите Ллойда Остина в больницу появилось в Пентагоне. Оборонное ведомство сделало соответствующее заявление после того, как министр признал, что администрация и общественность не были проинформированы о его предыдущей госпитализации.

Известно, что охрана доставила министра в больницу примерно в 14:20 по восточному времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в своем заявлении.

О визите министра обороны в больницу сообщили Белый дом и Конгресс. Также соответствующая информация поступила к заместителю министра обороны и председателю Объединенного комитета начальников штабов.

Мы предоставим обновленную информацию о состоянии министра Остина как можно быстрее,

– сказал Райдер.

Райдер добавил, что Остин продолжает выполнять обязанности своего кабинета. В то же время его заместитель Кэтлин Гикс готова взять эти обязанности на себя, если это будет необходимо. Сам же Остин поехал в больницу с незасекреченными и засекреченными системами связи, которые необходимы для того, чтобы он продолжил свою работу.

Что известно о состоянии здоровья Остина

Известно, что Ллойду Остину диагностировали рак в начале декабря 2023 года. А 22 декабря министр обороны США прошел процедуру лечения. Она требовала общего наркоза и ночевки в медицинском центре Уолтера Рида.

На новый год Остин вернулся в больницу. Произошло это после осложнений, связанных с оперативным вмешательством.

Обратим внимание, что тогда госпитализация Остина была неожиданностью. О ней в течение нескольких дней не сообщали ни СМИ, ни Джо Байден, ни другие высокопоставленные чиновники администрации. И это вызвало серьезные вопросы, касающиеся прозрачности администрации.

По имеющейся информации, Ллойд Остин в течение двух недель оставался в больнице. После этого он еще две недели работал дома, продолжая свое выздоровление после операции.

Уже 1 февраля во время своей первой пресс-конференции после госпитализации министр признал, что ошибочным было его отношение к диагнозу и госпитализации.

Мы не справились с этим должным образом, и я не справился с этим должным образом. Я должен был сказать президенту о своем диагнозе рака. Я также должен был сказать своей команде и американской общественности. И я беру на себя полную ответственность. Я прошу прощения у членов моей команды и у американского народа,

– отметил Остин.

Известно, что на прошлой неделе Офис министра обороны завершил 30-дневный обзор процедур уведомления о передаче полномочий. Пэт Райдер отметил, что Остин получил этот обзор и изучает его.