После того, как президент США Джо Байден и его окружение узнали о тайной госпитализации Ллойда Остина, в Белом доме издали новые инструкции. Они касаются немедленного уведомления о невозможности глав министерств и ведомств выполнять свои обязанности.

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Теперь полномочия могут делегировать

Готовить эти инструкции начали еще в начале января. Раньше во всех министерствах инструкции по этому, как действовать в такой ситуации, разнились. Теперь все они имеют стандартный план действий.

Новые указания включают полдюжины инструкций для правительственных учреждений в случае делегирования полномочий или в случаях, когда министры временно передают свои полномочия заместителю по медицинским проблемам, путешествие или по другим причинам,

– говорится в сообщении.

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