Після того, як президент США Джо Байден та його оточення дізналися про таємну госпіталізацію Ллойда Остіна, у Білому домі видали нові інструкції. Вони стосуються негайного сповіщення про неможливість глав міністерств та відомств виконувати свої обов’язки.
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Тепер повноваження можуть делегувати
Готувати ці інструкції почали ще на початку січня. Раніше у всіх міністерствах інструкції щодо того, як діяти у такій ситуації, різнились. Тепер же всі вони мають стандартний план дій.
Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі «делегування повноважень» або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин,
– мовиться в повідомленні.
Хвороба Остіна: що відомо
- Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив у лікарню ще 1 січня. У Пентагоні розповіли про стан його здоров'я та подробиці його госпіталізації. Міністр потрапив в лікарню, коли відчув сильний біль після планової медичної процедури.
- За словами речника Пентагону Патріка Райдера, Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу. Вже 2 січня певні повноваження передали заступнику міністра оборони Кетлін Хікс, як зазначив Райдер, "у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій.
- Керівник апарату Остіна 4 січня повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра оборони Остіна. Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.