Після того, як президент США Джо Байден та його оточення дізналися про таємну госпіталізацію Ллойда Остіна, у Білому домі видали нові інструкції. Вони стосуються негайного сповіщення про неможливість глав міністерств та відомств виконувати свої обов’язки.

Дивіться також Засідання "Рамштайну" відкрите: Остін розпочав його в онлайн-форматі

Тепер повноваження можуть делегувати

Готувати ці інструкції почали ще на початку січня. Раніше у всіх міністерствах інструкції щодо того, як діяти у такій ситуації, різнились. Тепер же всі вони мають стандартний план дій.

Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі «делегування повноважень» або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин,

– мовиться в повідомленні.

Хвороба Остіна: що відомо