Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий арендует автомобиль Nissan Leaf в частной фирме "Автоэнтерпрайз". Однако, обходится это ему в 10 раз дешевле, чем другим клиентам.

Более того, Куницкий использовал мандат в интересах этого бизнеса. Это обнаружили журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Они выяснили, что тот рассылал депутатские обращения для решения проблем с силовиками и открыл свои приемные по адресам офисов группы компаний "Автоэнтерпрайз".

А кроме этого, даже пытался установить зарядную станцию ​​сети прямо во дворе Рады. Вместе с тем предоставление льгот нардепу от частного бизнеса может расцениваться как подарок или неправомерное требование.

Обратите внимание! В своей предвыборной программе Куницкий обещал, в частности, "ввести финансовое наказание госслужащих. В случае рецидива злоупотребления служебным положением – уволить без права на восстановление".



Однако, пока эти планы депутат так и не начал воплощать в жизнь.

Официальный руководитель группы компаний "Автоэнтерпрайз" и помощник Куницкого – Дмитрий Никонов – не опровергает ценовую политику для нардепа. А также предложил журналистам аренду автомобиля по такой же цене – 2,5 тысячи гривен в месяц – чтобы те "не искали измену".



Группа "Автоентерпрайз" состоит из около десятка фирм / Инфографика "Схем"

Что известно о "слуге народа" Куницком

Александру Куницкому – 36 лет. Он родился в Запорожье, учился там в Центре профессионального технического образования (специальность – "повар-кондитер"). Частный предприниматель, соучредитель ООО "Народный взгляд", а также руководитель ОО "Чистый Харьков".

Израильский и украинский блогер, известный под псевдонимом zpsanek. Занимается разоблачением незаконных действий и коррупции среди правоохранителей, в частности – на дорогах. Активист инициативы "Дорожный контроль".

Перед выборами в Раду появилась информация, что Куницкий имеет паспорт Израиля, а двойное гражданство запрещено украинским законодательством. Он уверял, что успел написать заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от гражданства.

ЦИК сначала отменила регистрацию Куницкого, однако по другой причине – он не жил последние 5 лет в Украине. Тем не менее, впоследствии суд таки отменил это решение. Сейчас депутат входит в комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.