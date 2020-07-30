Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький орендує автомобіль Nissan Leaf у приватної фірми "Автоентерпрайз". Однак, обходиться це йому в 10 разів дешевше, ніж іншим клієнтам.

Ба більше, Куницький використовував мандат в інтересах цього бізнесу. Це виявили журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

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Вони з'ясували, що той розсилав депутатські звернення для вирішення проблем з силовиками та відкрив свої приймальні за адресами офісів групи компанії "Автоентерпрайз".

А крім цього, навіть намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі Ради. Водночас надання пільг нардепу від приватного бізнесу може розцінюватись як подарунок або неправомірна вимога.

Зверніть увагу! У своїй передвиборчій програмі Куницький обіцяв, зокрема, "запровадити фінансове покарання держслужбовців. У випадку рецидиву зловживання службовим становищем – звільнити без права на поновлення".



Проте, поки що ці плани депутат так і не почав втілювати в життя.



Офіційний керівник групи компаній "Автоентерпрайз" і помічник Куницького – Дмитро Ніконов – не заперечує цінову політику для нардепа. А також запропонував журналістам оренду автівки за такою ж ціною – 2,5 тисячі гривень на місяць – аби ті "не шукали зраду".



Група "Автоентерпрайз"складається з близько десятка фірм / Інфографіка "Схем"

Що відомо про "слугу народу" Куницького

Олександру Куницькому – 36 років. Він народився у Запоріжжі, навчався там у Центрі професійної технічної освіти (спеціальність – "кухар-кондитер"). Приватний підприємець, співзасновник ТОВ "Народний погляд", а також керівник ГО "Чистий Харків".

Ізраїльський та український блогер, відомий під псевдонімом zpsanek. Займається викриттям незаконних дій та корупції серед правоохоронців, зокрема – на дорогах. Активіст ініціативи "Дорожний контроль".

Перед виборами до Ради з'явилася інформація, що Куницький має паспорт Ізраїлю, а подвійне громадянство заборонено українським законодавством. Він запевняв, що встиг написати заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від громадянства.

ЦВК спочатку скасувала реєстрацію Куницького, проте через іншу причину — він не жив останні 5 років в Україні. Все ж, згодом суд таки скасував це рішення. Зараз депутат входить до комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.