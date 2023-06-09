Не до катастрофы: лоббисты закона 5655 никак не угомонятся

Чем бы еще озадачить профильное министерство сразу после техногенной катастрофы мирового масштаба? Неужели мероприятием по отбеливанию закона 5655?

Как лоббисты выдают желаемое за действительное

Не прошло и двух дней после российского теракта на Каховской ГЭС и массового затопления украинских городов и сел на Юге, как представителей местного самоуправления разных уровней позвали в Киев на суперактуальное сейчас мероприятие – об имплементации закона 5655. Действительно, чем бы еще озадачить профильное министерство сразу после техногенной катастрофы мирового масштаба? Ну осталось разве отбеливать лоббистскую градостроительную псевдореформу.

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Это, конечно, ирония. Но кажется, что лоббистам 5655 болит только одно – их закон. Затопление многих населенных пунктов, массовые разрушения инфраструктурных объектов и человеческих домов, спасение людей и животных – все это может подождать…

Как известно, имплементация на человеческом языке – это внедрение в жизнь. Этот закон не подписан, а значит, не действует. Зачем выдавать желаемое за действительное? Ведь только накануне президент публично сказал, что не знает, будет ли подписывать этот документ и хочет отдельную встречу с мэрами.

Теперь о сути разговора. Сначала всем, кого собрали, прочитали лекцию о градостроительной документации, к которой, правда, закон 5655 не имеет никакого отношения. В присущем в последнее время стиле обвинили в этой проблеме и, в конце концов, во всех бедах местное самоуправление. Только здесь, в местном самоуправлении, как выяснилось, присутствует коррупция. В киевских кабинетах – антикоррупция, цифровизация и, я так понял, глубинный профессионализм (об этом не вспомнили, но намеки мы понимаем).

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Одним словом, все эти блага организаторы стремятся привить и нам на местном уровне и научить подлинному прозрачному и эффективному управлению. Цель, конечно, благородная. Мы с коллегами это оценили. Поэтому решили в свою очередь тоже не оконфузиться.

Поскольку мероприятие декларировалось как профессиональная дискуссия и называлось "Роль ОМС и общественности в градостроительстве: восстановление согласно принципам Европейской Хартии местного самоуправления", свое выступление я начал с основополагающих основ Хартии местного самоуправления.

Как оказалось, эти азы Хартии в закон 5655 не попали.

В частности, речь идет о принципе субсидиарности в публичном управлении, который означает, что услуги должны быть максимально приближены к человеку как их потребителю. Таким, наиболее приближенным уровнем является местное самоуправление. 5655 забирает полномочия у общин. И никакие красивые слова этого не изменят.

Отношения центральных и местных властей должны быть партнерскими

Уже в четверг отреагировала на такое незаурядное мероприятие Ассоциация городов Украины, объединяющая интересы 608 сел, поселков и 401 города. В совместном заявлении говорится: "Председатели общин приветствуют отсутствие подписи президента на законопроекте 5655 как его позицию на стороне местного самоуправления и готовы при встрече привести аргументы о его опасности для децентрализации, процесса восстановления украинских общин и безопасности граждан".

Что не так с этим законом, уже устал повторять. Подробнее можно почитать здесь.

В заключение с позиции своего скромного опыта политика позволю совет тем, кто считает себя высокими политиками: пора забывать о поведении в стиле старшего брата. В цивилизованных странах мира отношения центральной власти и местного самоуправления строятся исключительно на демократических и партнерских началах. Мудрые политики на Западе всегда пытаются слышать голос местного самоуправления.

Просто реальность такова, что все люди живут не в абстрактном космосе, а в конкретных общинах. Даже за самым высоким забором есть соседи. Их не обязательно нужно любить, но игнорировать их позицию как минимум недальновидно. А если очень шуметь, то из-за забора могут и постучаться.