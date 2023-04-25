В понедельник, 24 апреля, пятеро военнослужащих Госпогранслужбы плыли по притоку Днепра, пока с их судном что-то не произошло и оно не перевернулось. Сообщили об этом инциденте в Государственном бюро расследований уже на следующий день.
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Что могло стать причиной крушения
Как отметили в ГБР, по предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. К сожалению, не всем удалось спастись – двое военнослужащих погибли.
В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников. Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что по состоянию на 25 апреля в этом уголовном производстве задержанных нет, а также о подозрении правоохранители никому не сообщали.