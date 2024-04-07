Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он также отметил, что пока неизвестно, чья это могла быть лодка, передает 24 Канал.
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Происхождение лодки еще устанавливают
Плетенчук сообщил, что вся информация о лодке со взрывчаткой, который нашли у берегов Румынии, пока уточняется. Известно, что это была спасательная шлюпка, которую "начинили" взрывчаткой. Происхождение этого безэкипажного катера пока устанавливается.
В любом случае комментировать то, что происходит у берегов другой страны, я не могу. Могу лишь отметить, что в свое время Россия так же экспериментировала с безэкипажными системами и даже был пример применения подобной системы. И, как вы помните, они неоднократно отмечали, что планируют развивать это направление. У них были прорекламированы "Адуванчики" и еще какой-то производитель,
– отметил Плетенчук.
Представитель ВМС Украины предположил, что это могли быть некие "пробы пера". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что это лишь предположение, и на сейчас нет проверенной информации, что это была лодка.
Неизвестная лодка у берегов Румынии: что известно
- Румынские СМИ сообщили, что в среду, 3 апреля, береговая охрана заметила в Черном море перевернутую лодку. Экипажа не было и катер идентифицировали как морской беспилотник неизвестного типа. Некоторые румынские эксперты предполагали, что это украинский морской дрон, однако власти эту информацию не подтвердили. Беспилотник уничтожили 5 апреля на одном из полигонов, поскольку предмет идентифицировали как опасный.
- Журналисты Defense Express считают, что дрон мог быть российским. Самым весомым аргументом, что начиненная взрывчаткой лодка могла принадлежать России, это то, что на нем стояла боевая часть от советской противокорабельной ракеты первого поколения типа П-15, а такие ракеты есть только в Румынии и России.
- Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 Каналу рассказал, что оккупанты могут использовать такие дроны, создавая новую угрозу для судоходства.