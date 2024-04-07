Про це в ефіру телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він також наголосив, що наразі невідомо, чий це міг бути човен, передає 24 Канал.
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Походження човна ще встановлюють
Плетенчук повідомив, що вся інформація щодо човна з вибухівкою, який знайшли у берегів Румунії, наразі уточнюється. Відомо, що це була рятувальна шлюпка, яку "начинили" вибухівкою. Походження цього безекіпажного катера наразі встановлюється.
У будь-якому разі, коментувати те, що відбувається біля берегів іншої країни, я не можу. Можу лише зазначити, що свого часу Росія так само експериментувала з безекіпажними системами й навіть був приклад застосування подібної системи. І, як ви пам'ятаєте, вони неодноразово наголошували, що планують розвивати цей напрям. У них були прорекламовані "Адуванчікі" і ще якийсь виробник,
– зауважив Плетенчук.
Речник ВМС України припустив, що це могли бути такі собі "проби пера". Водночас він вкотре наголосив, що це лише припущення, і на зараз немає перевіреної інформації, що це був за човен.
Невідомий човен біля берегів Румунії: що відомо
- Румунські ЗМІ повідомили, що у середу, 3 квітня, берегова охорона помітила в Чорному морі перекинутий човен. Екіпажу не було й катер ідентифікували як морський безпілотник невідомого типу. Деякі румунські експерти припускали, що це український морський дрон, однак влада цю інформацію не підтвердила. Безпілотник знищили 5 квітня на одному з полігонів, оскільки предмет ідентифікували як небезпечний.
- Журналісти Defense Express вважають, що дрон міг бути російським. Найвагомішим аргументом, що начинений вибухівкою човен міг належати Росії, це те, що на ньому стояла бойова частина від радянської протикорабельної ракети першого покоління типу П-15, а такі ракети є лише у Румунії та Росії.
- Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп в коментарі 24 Каналу розповів, що окупанти можуть використовувати такі дрони, створюючи нову загрозу для судноплавства.