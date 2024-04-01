Таку думку 24 Каналу висловив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, зауваживши, що єдине, що можуть зробити з цією базою росіяни – це перекинути туди кораблі-катери берегової охорони ФСБ. Тимчасом у Росії завжди є можливість затопити свій флот.

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Нова база

Росіяни намагаються побудувати військово-морську базу в Очамчира (Абхазія, окупована територія Грузії). Однак, за словами Плетенчука, такої функції, як Новоросійський порт, вона на себе взяти не зможе. Ця гавань не є такого розміру, щоб завозити туди кораблі серйозного розміру.

"Звісно, можна спробувати десь щось припаркувати, але єдине, що вони можуть зробити, перекинути туди кораблі-катери берегової охорони ФСБ для того, щоб трішки звільнити причальний фронт ближче до Керченської протоки", – прокоментував речник Військово-морських сил.

Цікаво! Відповідно до інформації грузинського телеканалу Pirveli, порт, який Росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували. Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.

Альтернативні варіанти для росіян

За словами Плетенчука, можна розбудувати будь-що і будь-де, але все це роки, капіталовкладення і насправді не так просто. Гідротехнічні споруди не є простими у розбудові та плануванні.

"У них (росіян – 24 Канал) є два альтернативні шляхи: перший – це Каспій, але не для всіх одиниць, бо великі десантні кораблі там не зможуть пройти, другий – за радянськими традиціями притопити флот", – зауважив речник Військово-морських сил.

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