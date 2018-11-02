"Логики нет": Тука высмеял санции РФ против украинцев

Список украинских граждан и компаний, против которых Российская Федерация ввела санкции, специально был подготовлен так, чтобы в нем невозможно было найти логику. А сам санкционный список вызывает лишь смех.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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Учитывая то, что у меня первая и последняя экономическая связь с Россией была в 2013 году во время обмена 100 долларов в "Сбербанке" на площади Льва Толстого в Киеве, то у меня эта информация вызвала лишь смех,

– сказал Тука.

Чиновник отметил, что пострадать от этих санкций могут только те, у кого на территории России есть какие-то активы – акции, собственность или сбережения в банках.

"Но я бы не обобщал. Сначала я повеселился, посмеялся, а потом перечитал этот список. И мне, например, не очень приятно быть в одном перечне с "Оппоблоком": Мирошниченко, Геллером, Григоришиным. Мне не очень комфортно находиться в одном списке с этой публикой", – подчеркнул Тука.

Кроме того, заместитель министра отметил, что в список санкций в полном составе попало руководство Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По его мнению, это свидетельствует о высокой результативности работы ведомства.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, крупнейших компаний украинских предпринимателей, руководителей ведомств.