"Логіки немає": Тука висміяв санції РФ проти українців

Перелік українських громадян та компаній, проти яких Російська Федерація ввела санкції, спеціально був підготовлений так, аби в ньому неможливо було знайти логіку. А сам санкційний список викликає лише сміх.

Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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З огляду на те, що у мене перший і останній економічний зв'язок із Росією був у 2013 році під час обміну 100 доларів у "Сбербанку" на площі Льва Толстого в Києві, то у мене ця інформація викликала лише сміх,

– сказав Тука.

Чиновник зазначив, що постраждати від цих санкцій можуть тільки ті, у кого на території Росії є якісь активи - акції, власність, або заощадження в банках.

"Але я б не узагальнював. Спочатку я повеселився, посміявся, а потім перечитав цей список. І мені, наприклад, не дуже приємно бути в одному переліку з "Опоблоком": Мірошниченком, Гєллєром, Григоришиним. Мені не дуже комфортно перебувати в одному списку з цією публікою", – підкреслив Тука.

Окрім того, заступник міністра зазначив, що до списку санкцій у повному складі потрапило керівництво Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. На його думку, це свідчить про високу результативність роботи відомства.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.