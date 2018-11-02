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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Логіки немає": Тука висміяв санції РФ проти українців

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      Тука з іронією прокоментував російські санкції проти України
      Тука з іронією прокоментував російські санкції проти України / Фото з відкритих джерел

      Перелік українських громадян та компаній, проти яких Російська Федерація ввела санкції, спеціально був підготовлений так, аби в ньому неможливо було знайти логіку. А сам санкційний список викликає лише сміх.

      Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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      З огляду на те, що у мене перший і останній економічний зв'язок із Росією був у 2013 році під час обміну 100 доларів у "Сбербанку" на площі Льва Толстого в Києві, то у мене ця інформація викликала лише сміх,
      – сказав Тука.

      Чиновник зазначив, що постраждати від цих санкцій можуть тільки ті, у кого на території Росії є якісь активи - акції, власність, або заощадження в банках.

      "Але я б не узагальнював. Спочатку я повеселився, посміявся, а потім перечитав цей список. І мені, наприклад, не дуже приємно бути в одному переліку з "Опоблоком": Мірошниченком, Гєллєром, Григоришиним. Мені не дуже комфортно перебувати в одному списку з цією публікою", – підкреслив Тука.

      Окрім того, заступник міністра зазначив, що до списку санкцій у повному складі потрапило керівництво Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. На його думку, це свідчить про високу результативність роботи відомства.

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Георгій Тука Санкції Санкції Росії проти України Новини Росії Україна – Росія Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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