Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, информирует 24 Канал.

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Какова сейчас ситуация с логистикой врага

По словам Плетенчука, вероятнее всего, оккупанты сейчас будут еще больше уделять внимание развитию так называемой железной дороги из Ростова в Джанкой. Там, как отметил представитель, они "хвастаются периодически своими достижениями", но, конечно, эта железная дорога еще не достроена.

Он отметил, что россияне начали ее строить "не вчера", ведь понимали опасность. "Понимали, что рано или поздно украинское оружие достанется тех элементов логистики", – добавил он.

Ситуация для россиян довольно сложная и Крым, с которого все началось, который они используют как элемент имперской пропаганды, как бы сказать, жемчужина их царской короны, она фактически находится в наиболее уязвимом положении. Потому что полуостров в любой момент может стать островом,

– сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас – самое время тем, кто незаконно прибыл в Крым, его оставить, как это уже практикуется среди семей российских военных моряков.

"Некоторые семьи военных моряков уже покинули Крым. Особенно те, которые передислоцировались фактически в Новороссийск. Это же касается семей спецслужбистов, которые так же повывозили своих (родственников – 24 Канал). Поэтому тот, кто остатки критического мышления имеет, этой идеей уже воспользовались. И на самом деле они сделали это вовремя", – подчеркнул Плетенчук.

Роль пораженного парома "Славянин" в логистике оккупантов

Паром "Славянин" играл ключевую роль в логистической системе оккупантов в Азово-черноморском регионе. Собственно он был последним из трех подобных судов. Плетенчук сообщил, что паром был снят с рейса "Порт Кавказ - Варна". Отмечается, что он использовался для международных перевозок до тех пор, пока не были повреждены предыдущие 2 железнодорожные паромы. Плетенчук отметил, что паром использовался в интересах логистики России и был единственным элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой.

"Потому что мост для этого они не рискуют использовать, поэтому этот элемент логистики был сверхважен для россиян и использовался именно для обеспечения военной логистики", – сообщил Плетенчук.

По его словам, на паромные переправы приходилось более, чем три четверти военной логистики.